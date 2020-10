Kermisexploitanten willen vergunning houden voor volgend jaar

"Het ligt op dit moment helemaal stil", zegt kermisondernemer Chris Spelbrink uit Assen. "Overal komen we voor dichte deuren te staan. Dat is wel begrijpelijk, maar het wordt er niet makkelijker op en dat levert stress op."

Paar evenementen

Na de uitbraak van het coronavirus mochten er maandenlang geen kermissen worden gehouden. Tot eind deze zomer. Op enkele plekken zijn er kermissen geweest, zoals in Assen en Hollandscheveld. De kermisexploitanten, die al tijden aangeven een kermis te kunnen organiseren binnen de coronaregels, bewijzen dat het ook echt kan. Maar door een tweede golf aan coronabesmettingen, gaat er ook een streep door hun najaar.

"Wij vragen de gemeentes nu om de vergunningen voor dit jaar automatisch door te zetten naar volgend jaar. Dat is een hele zorg minder voor de betreffende exploitanten", zegt Spelbrink. "Als de TT kermis volgend jaar doorgaat, of de Meikermis in Groningen, dan weten we dat we daar weer heen mogen. Dat is toch een klein beetje geruststelling."

Terrassen zitten in de weg

Daarnaast vragen de kermisbonden de gemeentes om rekening te houden met de terrassen. Voor Assen is dat volgens Spelbrink geen probleem op het Veemarktterrein. "Maar kermissen in Groningen, Zwolle en Deventer worden gehouden in het centrum. Nu hebben gemeentes horeca extra ruimte gegeven voor terrassen. Dat is hartstikke goed, de horeca heeft het ook moeilijk. Maar het zou fijn zijn als dat wordt teruggedraaid als de kermis naar de stad komt. Dat er ook een beetje ruimte voor ons overblijft. Daar is iedereen bij gebaat."

