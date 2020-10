147 nieuwe coronabesmettingen gemeld in Drenthe

In Drenthe zijn er sinds gisteren 147 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Ook zijn er drie patiƫnten uit de provincie opgenomen in het ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De opgenomen coronapatiënten komen uit de gemeenten Emmen, De Wolden en Borger-Odoorn. Er zijn de afgelopen 24 uur geen nieuwe overlijdens gemeld.

Emmen

De meeste nieuwe besmettingen zijn in de afgelopen 24 uur gemeld in de gemeente Emmen (25). In Hoogeveen kwamen er 23 nieuwe positieven testen bij, en in gemeente Assen 22. Niemand uit de gemeente Westerveld is positief getest.

Gisteren lagen er 17 patiënten met corona in de Drentse ziekenhuizen. Daarvan zijn er zeven opgenomen op de intensive care, blijkt uit cijfers van het Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland (AZNN).

Weekcijfers

In totaal zijn er deze week 1.167 nieuwe besmettingen vastgesteld in onze provincie, meer dan de week daarvoor. De meeste positieve gevallen kwamen uit gemeente Emmen. Ook zijn 16 patiënten opgenomen in het ziekenhuis, en zijn zeven mensen uit Drenthe gestorven aan het coronavirus.

In de tabel hieronder staan het aantal meldingen, ziekenhuisopnames en overledenen als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 20-10-20)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 175 (+5) 1 1 Assen 446 (+22) 13 3 Borger-Odoorn 202 (+11) 6 (+1) 4 Coevorden 240 (+10) 14 2 Emmen 1134 (+25) 43 (+1) 19 Hoogeveen 403 (+23) 26 10 Meppel 205 (+9) 11 5 Midden-Drenthe 191 (+17) 6 0 Noordenveld 212 (+2) 6 14 Tynaarlo 222 (+10) 11 0 Westerveld 88 (+0) 9 4 De Wolden 172 (+12) 14 (+1) 5 Woonplaats onbekend 11 (+0) 0 0

Landelijk

Landelijk zijn er tot 10.00 uur vanmorgen 8.182 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Gisteren meldde het RIVM nog 8011 nieuwe besmettingen. Er zijn 252 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Gisteren ging het om 184 nieuwe patiënten.

Er liggen nu 1.859 mensen met corona in de Nederlandse ziekenhuizen.