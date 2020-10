Horecamedewerkers werken in de zorg: 'Enorme opluchting'

Het is de perfecte oplossing, vindt eigenaar Robertkoen Blokzijl van De Schildhoeve. "Een traan veranderde in een lach", zegt hij enigszins opgelucht. "Toen we de nieuwe maatregelen hoorden zat ik er flink doorheen, maar nog geen dag later had ik al contact met de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) en had ik veertien man gedetacheerd."

Van schoonmaakster in een restaurant naar gastvrouw in een zorgcentrum (Rechten: RTV Drenthe / Teun van der Velden)

'Omstandigheden zwaar in de zorg'

En dat scheelt flink in de vaste lasten. Een grote opluchting, zeker na recente investeringen. "We hebben een groot deel van ons gebouw helemaal gerenoveerd en zelfs extra personeel aangenomen om het te runnen. Toen kwam de lockdown in maart, dan houd je het nog wel even vol, maar met deze maatregelen blijven de kosten stijgen en komt er niet veel meer binnen. De oplossing om personeel te detacheren komt dus erg goed uit."

Ook bij NNCZ zijn ze blij met de hulp. "We kunnen de mensen goed gebruiken", zegt Roeli Mossel, bestuurder bij NNCZ. "De omstandigheden zijn momenteel zwaar in de zorg. Het begon met de eerste coronagolf, nu met de tweede. En ik ben bang dat het nog wel even doorgaat."

Carrièreswitch

De medewerkers vanuit de horeca moeten het reguliere zorgpersoneel ontlasten. "Van de ontvangst tot het veilig begeleiden van bezoek. En we gaan ze vragen om, samen met ons eigen keukenpersoneel, de medewerkers af en toe een beetje te verwennen."

Warmels ontvangt de hele ochtend al bezoekers en medewerkers van het woonzorgcentrum en lijkt helemaal in haar nopjes te zijn. "Ik vind het leuk om te doen. Het is natuurlijk wel iets anders dan dat ik normaal doe, maar het bevalt goed." Of ze al een carrièreswitch overweegt? "Het is mijn eerste dag nog maar... Ik denk niet dat mijn baas dat leuk gaat vinden", sluit ze lachend af.