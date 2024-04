Populaire tulpenpluktuin bij Beilen klaar voor topdrukte, ondanks kletsnat voorjaar

"Het gaat nu hard, zeker met de zon erbij", zegt Ilse van der Gun tevreden. Ze staat bij haar tulpenpluktuin op het Brunstingerveld bij Beilen, die negen jaar geleden speciaal is aangelegd voor iedereen die van de kleurrijke velden wil meegenieten. Dat het in een week snel kan gaan blijkt wel, want vorige week zag de pluktuin nog bijna helemaal groen.

"En dus moet je er nu bij zijn", lacht ze. De goede weersomstandigheden van afgelopen weekend gaven het laatste zetje, want gisteren is de tulpenpluktuin klaargestoomd voor bezoekers die een bosje tulpen willen plukken of op de foto willen met de tulpen. "We gaan opbouwen. Dat betekent dat de tulpenkraam wordt neergezet en er een gelegenheid komt om je handen te wassen. Dinsdag gaan we open", glundert ze.

Publiekstrekker

De pluktuin, die deel uitmaakt van Seubring Bloembollen Drenthe, is inmiddels uitgegroeid tot een publiekstrekker zodra er sprake is van één groot kleurenpalet. En ijzer moet je smeden als het heet is, weet Ilse. "Afgelopen zaterdag kon het al even, een soort voorproefje", zegt ze. Puur omdat het de eerste zomerdag van het jaar was. "Dat kon mooi. Soms moet je inspelen op wat er gebeurt hè."

Dat er dit voorjaar maar geen einde aan de regenval leek te komen, zorgde niet voor wanhoop bij Ilse en haar man Gert, die verantwoordelijk is voor het telen van de bloembollen. "We besloten in het najaar om de bloembollen een maand later te planten dan normaal. En het ligt echt aan het voorjaar, want kijk maar", zegt ze terwijl ze over het tulpenveld wijst, "je ziet niet dat de bollen later geplant zijn."

Tulpenplukinstructie

Hoewel het net lijkt alsof de bollen van het ene tulpenbed eerder de grond in zijn gegaan dan anderen, ontkent Ilse dat met klem. "Nee hoor, alles is op hetzelfde moment geplant, volgens mij rond 5 december. Maar de ene soort is gewoon eerder dan de andere. Deze tulpen", zegt ze bij de paarse en zachtroze exemplaren, "zijn er bijvoorbeeld altijd als een van de eersten bij. En dat zie je ook duidelijk in het veld."