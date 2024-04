Miljoenen voor verhuizing korfbalvereniging Hoogeveen: plan Bentinckspark krijgt vorm

Hoogeveen wil 2,4 miljoen euro investeren in een nieuwe locatie voor korfbalvereniging Thrianta. Dat blijkt uit plannen van de gemeente. Het merendeel van het geld is bedoeld voor een nieuw clubgebouw, de rest gaat naar de aanleg van nieuwe korfbalvelden en de inrichting van het terrein.

Het eerste deel van het geld hoopt de gemeente volgend jaar in te zetten ter voorbereiding op de plannen. In 2026 moeten de werkzaamheden gaan beginnen. De meest geschikte plek voor een nieuw onderkomen is de voormalige locatie van de atletiekbaan op het Bentinckspark. Dat is ten zuiden van de Vos van Steenwijklaan, vlak naast de Hoogeveensche Hockeyclub (HHC).

Ruimte maken

Thrianta heeft nu nog een plekje ten noorden van de Vos van Steenwijklaan op het Bentinckspark. Dat is verouderd en daarom wil Hoogeveen investeren in een nieuwe locatie voor de korfbalvereniging.

Om ruimte voor Thrianta te maken ziet het gemeentebestuur rond dezelfde tijd kans om één veld van de hockeyvereniging te verplaatsen. Hoogeveen wil daar bijna zes ton voor reserveren volgend jaar.

Nieuwe natuurijsbaan

Naast de huidige locatie van Thrianta ligt de natuurijsbaan. Hoogeveen kijkt of die ergens anders een plek kan krijgen op het Bentinckspark, maar is daar nog niet over uit. "Een nieuwe ijsbaan heeft draagvlak uit de samenleving nodig", schrijft de gemeente.

Dat wordt nog onderzocht. Zo hebben omwonenden geopperd om een nieuwe ijsbaan te combineren met een skeelerbaan voor in de zomer. Dat idee wil Hoogeveen op een later moment nog een keer onderzoeken.

In het verleden was Maxx Sports ook gevestigd op het noordelijke gedeelte van het Bentinckspark. Het gebouw ging tegen de vlakte voor de komst van de kunstijsbaan, maar die kwam er uiteindelijk niet.

School en zwembad

Eén van de partijen die aast op een plekje op het Bentinckspark is RENN4, de stichting voor speciaal onderwijs. Met name de plek waar de natuurijsbaan nu dus nog zit, vindt de school interessant.

Op dezelfde plek lijkt er ook ruimte te zijn voor een nieuw zwembad. Het bestaande zwembad De Dolfijn is ondertussen verouderd en toe aan nieuwbouw of renovatie. De gemeenteraad gaat zich daar nog over buigen.