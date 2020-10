Assen en Hoogeveen mengen zich meer in complexe problemen jongeren

Gemeenten krijgen een stevigere vinger in de pap bij jeugdhulp (Rechten: Wokandapix via Pixabay)

De gemeenten Assen en Hoogeveen gaan intensiever helpen bij het oplossen van complexe problemen van jongeren. In beide gemeenten is als onderdeel van een tweejarige pilot een medewerker toegevoegd aan het zogeheten FACT Jeugdteam.

Dit team komt in actie bij psychische, psychiatrische of verslavingsproblemen, waardoor jongeren vastlopen op school of werk en mogelijk zelfs op straat belanden. Verschillende zorgaanbieders werken hierin samen. Jongeren die vastlopen in hun leven moeten dankzij de hulp van de gemeenten in samenwerking met zorgprofessionals hun zaakjes weer op de rit krijgen.

Aanspreekpunt

De intensievere bemoeienis van de gemeenten is nodig om de kosten op jeugdzorg terug te dringen. Assen en Hoogeveen, die met grote tekorten op jeugdzorg kampen, krijgen zo meer grip op complexe gevallen. De gemeente wordt het eerste aanspreekpunt als het gaat om problemen met huisvesting, werk, onderwijs of financiën.

Mocht de pilot goed bevallen, dan is het de bedoeling dat aan alle FACT-Jeugdteams in Drentse gemeenten een medewerker van de gemeente wordt toegevoegd. In Drenthe werden in 2019 ruim 300 jongeren en hun gezin door de FACT Jeugdteams gezien.