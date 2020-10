Bieb Hoogeveen vraagt uitstel bezuiniging om scholen te ontzien

Het bestuur en de directie van de bibliotheek zeggen het te betreuren dat de financiële situatie van Hoogeveen 'penibel' is. Dat er bezuinigd moet worden begrijpen ze, ook als dat de bibliotheek betreft. Maar zij missen 'een inhoudelijke onderbouwing van het besluit'. Volgens een brief van de gemeente zou een meerderheid van de raad de bezuiniging steunen.

De bibliotheek heeft de afgelopen jaren naast de boekenuitleen verschillende activiteiten opgezet. Er is een taalhuis voor laaggeletterden, er zijn computerwerkplekken, er is een ontdekhoek met technische proefjes. Er is ook een verhalenwerf met verhalen rondom de collectie van het vijf jaar geleden gesloten Museum De 5000 Morgen. Het nieuwste project is een zogeheten e-werkplaats voor jonge mediatalenten die in november van start gaat.

Verregaande consequenties

De omvang van de bezuiniging heeft 'verregaande consequenties', schrijft de bibliotheek aan de gemeenteraad. De dienstverlening komt in het nauw en met name afspraken met scholen kunnen niet zomaar stoppen halverwege het schooljaar. Op 33 scholen is een hoek ingeruimd voor de activiteiten van de bibliotheek

De bibliotheek wijst er op dat het al jaren te maken heeft met een stijging van loonkosten die niet gecompenseerd wordt. Ook het huurcontract van het pand aan de Willemskade loopt nog acht jaar door. Om een oplossing te bedenken voor de bezuiniging is daarom tijd nodig. Met de gemeenteraad zoekt de bibliotheek daarom 'constructief overleg'.