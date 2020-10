Te weinig doorstroom bij huurwoningen, Leefbaar Tynaarlo wil meer weten

Rechts is een van de twee woningen die op dit moment te huur is in Vries (Rechten: Google Maps)

Kloos wil daarom weten wat het beleid is van woningverhuurder Stichting Woonborg. Hoe houdt de verhuurder toezicht op de woonsituatie in haar woningen, vraagt Kloos zich af. Welke voorwaarden worden aan huurders opgelegd en wanneer dient een huurwoning te worden teruggegeven aan de verhuurder?

"Wij kennen situaties waarin dit al tien of meer jaren het geval is", is in een brief aan de woningverhuurder te lezen. "Men betaalt huur, gemeentelijke belastingen, energiekosten, etc. Maar men is op enig moment toch verhuisd naar elders en heeft de huurwoning aangehouden." Kloos kent zelf in zijn dorp Vries al twee woningen waar dit speelt. "En als het hier gebeurt, dan gebeurt het ook op andere plekken. Vries is daarin echt niet uniek."

Mager woningaanbod

Op dit moment staan volgens sociale huurwoningzoeker Thuiskompas.nl in Vries, Zuidlaren, Eelde en Tynaarlo slechts drie huurwoningen te huur. Op deze website staat het aanbod van alle Drentse woningcorporaties, dus niet alleen die van Woningborg. Van de drie vrije sociale huurhuizen, staan twee in Vries. Op beiden is meer dan honderd keer gereageerd. De laatste vrije huurwoning staat in Zuidlaren. Hier is bijna zeventig keer op gereageerd.

Stichting Woonborg kan nu nog niet inhoudelijk reageren, maar komt hier binnenkort op terug.

