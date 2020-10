Genen van Drentse bomen blijven behouden

"Het zijn hele bijzondere oude lindes", zegt André Efftink van Landschapsbeheer Drenthe. "Ze zijn meer dan tweehonderd jaar oud, maar de bomen zijn zwaar aangetast door honingzwam." Efftink kan stukken van de boom eenvoudig afbreken, de linde lijkt erg broos. "Dan is het moment om afscheid te gaan nemen. De omgezaagde stammen krijgen een goede tweede plek in het bos om verder te verteren. En we krijgen er mooie nieuwe bomen voor terug. De enten zijn genomen van een boom in Tynaarlo."

Oude en jonge linde vergroeien

Erik Bergsma van Stedelijk Groen laat zien hoe dat enten werkt. Bij de kwekerij van Koos Pieters in Altena staan een aantal jonge lindes van regionale herkomst, waaronder een aantal die in december naar Lemferdinge gaan. Bergsma: "We knippen een- of tweejarig hout van een oude linde, die wordt op een onderstam geënt, geplakt. Die onderstam is een jonge linde, een zaailing van drie jaar oud, die wordt tien centimeter boven de grond afgeknipt. Daar wordt een tak van de oude linde op geënt en dat gaat vergroeien."

Efftink kijkt uit naar de nieuwe bomen. In een wereld waarin veel verkeer is en veel geïmporteerd wordt, weet hij zeker dat de herkomst van de bomen echt Drents is. "Het gaat om de ecologische waarde, deze bomen hebben de genen van bomen die al in Drenthe staan. Zo blijven we het genenmateriaal voor Drenthe behouden."