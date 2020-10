Zuidlaardermarkt afgelast: dorp loopt tonnen mis

"Het betekent nu dat een feestweek wegvalt. Omzettechnisch is het een knal. Het dient normaal als een extra buffer. Ik merk ook op sociale media dat mensen het heel erg missen en er erg teneergeslagen van zijn", zegt Hulst, die het café al 23 jaar runt.

De horeca werd al getroffen omdat cafés en restaurants op 14 oktober vier weken lang dicht moesten en daardoor missen de bedrijven ook de omzet van de jaarlijkse paardenmarkt. Maar het treft ook andere ondernemers.

Veel schade

"Denk aan de brood- en banketbakkers in het dorp. Die bakken nu veel minder Zuidlaarderbollen dan normaal", zegt René Kuipers, voorzitter van Verenigd Ondernemend Zuidlaren (VOZ). "Op de dag van de markt komen er 150.000 bezoekers. En ook in de dagen ervoor zijn er veel mensen op de been. De kermis gaat ook al niet door. Het betekent dat ondernemers er in totaal een week lang heel veel schade van hebben. Het gaat om tonnen."

Toch ziet hij ook lichtpuntjes. "Vier ondernemers aan de Stationsstraat hebben de handen ineen geslagen. Ze hebben allerlei leuke acties bedacht, zoals een tas met producten voor een leuke prijs. Je ziet dat ze elkaar op gaan zoeken in moeilijke periodes, dus het biedt ook weer kansen", aldus Kuipers.

Ondernemers hebben gezamenlijke acties bedacht (Rechten: RTV Drenthe)

Zeldzaam, maar niet uniek

Het is niet voor het eerst in de geschiedenis dat er geen Zuidlaardermarkt is, vertelt Femmo Haisma van de Historische Vereniging Gemeente Zuidlaren: "In de oorlogsjaren werd de aanvoer van paarden steeds moeilijker. Ook in 1944 was dat het geval. En toen is besloten het niet door te laten gaan."

En in 2002 werd de markt een dag later gehouden vanwege de begrafenis van Prins Claus, maar voor zover bij Haisma bekend was het jaar 1944 de enige keer dat de markt eerder niet doorging.

Trouwe bezoekers komen wel

Voor de groentekraam betekent het afgelasten van de Zuidlaardermarkt juist wel een normale omzet dit jaar. "Want wij kunnen hier nooit staan als het Zuidlaardermarkt is", zegt de marktkoopvrouw.

Een echtpaar uit Geesbrug eet vandaag kibbeling op een bankje op de lege Brink. Al tientallen jaren bezoeken ze de Zuidlaardermarkt. Zelfs nu die niet doorgaat. "Je wilt toch een beetje het gevoel hebben van de markt. En zoals altijd heb ik een Zuidlaarder bol gekocht", zegt de vrouw van het stel.