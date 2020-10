Coevorden investeert, maar houdt ook hand op de knip

Voor de zomer leek de gemeente af te stevenen op een tekort van 1,6 miljoen euro in 2024, als het zo doorging. Om zo'n tekort te voorkomen, heeft het college scherp naar budgetten gekeken zodat er toch een kleine plus is in 2021. "We zijn bij elkaar gaan zitten met de vraag: hoe gaan we hier op ingrijpen? En er ligt nu een verhaal waar ik met behoorlijk grote tevredenheid naar kijk. Dat komt ook door de goede financiële positie die de afgelopen jaren is opgebouwd", zegt wethouder Steven Stegen (BBC 2014). "We blijven investeren in de dingen die we belangrijk vinden."

Kaasschaaf over budgetten

Om toch financieel gezond te blijven, heeft Coevorden een aantal zaken onder de loep genomen. Zo wordt er 185.000 euro per jaar op de bedrijfsvoering bezuinigd, 25.000 euro per jaar op de openbare verlichting en hetzelfde bedrag op de gladheidsbestrijding. Daarnaast wordt het budget voor het centrumplan volgend jaar eenmalig met 100.000 euro verlaagd. Met hetzelfde bedrag wordt het budget voor het Stimuleringsfonds omlaag gebracht en gaat het budget voor de kosten van bestemmingsplannen met 20.000 euro naar beneden.

Daarnaast verhoogt Coevorden de OZB-tarief voor woningeigenaren niet, maar gaat dat naar verwachting wel 270.000 euro per jaar meer opleveren. "Dat komt omdat de waarde van woningen stijgt", aldus Stegen. Eigenaren van bedrijfspanden gaan wel iets meer betalen.

Voor het eerst sinds jaren gaat de gemeente Coevorden dit jaar op een tekort uitkomen. Eind september deelde Stegen in de raadsvergadering mee dat dit, zoals het nu lijkt, 1,6 miljoen euro is. Coevorden noteert nu voor het eerst in zes jaar een tekort in het sociaal domein van 1,2 miljoen euro.

De gemeente is van plan om de komende jaren in te lopen op dit tekort, met 200.000 euro per jaar. "Het tekort is 3 procent van het totale budget van 43 miljoen euro", zegt wethouder Joop Brink om het in perspectief te zetten. "Maar het zal niet makkelijk worden." Ook hier wil Coevorden strak kijken naar budgetten. Daarnaast wil de gemeente investeren in generatie-armoede, onder het mom van voorkomen is beter dan genezen.

Investeringen

Coevorden hoopt op deze manieren voldoende geld over te houden voor investeringen, ook op langere termijn. Zo trekt de gemeente geld uit voor het zijn van de Culturele gemeente van Drenthe, viering van 350 jaar ontzet en ook voor 75 jaar vrijheid. Hoe dat er allemaal uit komt te zien, ligt grotendeels aan de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus.

Ook worden een aantal fietspaden aangepakt. Er komt een nieuw fietspad bij de Geeserstroom en een aantal schoolroutes wordt aangepakt. "Daarnaast worden asfaltpaden vervangen door nieuwe betonpaden", aldus wethouder Jeroen Huizing (CDA).

Ook gaat een jarenlange wens van de gemeenteraad in vervulling. Het schoolzwemmen komt terug. "We willen kinderen vanaf groep 5 de kans geven hun zwemvaardigheid te verbeteren met een vijftal lessen", legt wethouder Joop Brink uit. Met zwembad De Swaneburg is daar een proef mee geweest, die goed heeft uitgepakt. Daarnaast zijn er plannen om te investeren in de schoolgebouwen in Dalen en Schoonoord. Met scholengemeenschap De Nieuwe Veste wordt gesproken over verbouw of nieuwbouw.

Het budget voor de bestrijding van de eikenprocessierups wordt met 120.000 euro verhoogd naar 220.000 euro. Dit jaar was dat budget 100.000 euro, maar al gauw bleek dat te weinig te zijn. "De bestrijding viel behoorlijk hoger uit, het heeft ons drie ton extra gekost", zegt Huizing. "We gaan nu nog strakker prioriteiten stellen waar we de nesten wel en niet gaan verwijderen." Wel bij scholen en zorginstellingen, maar op andere plekken wellicht niet meer. "Wel preventief, maar mocht er dan een nest komen: dan is dat jammer."

En ook nog sparen

Coevorden wil ook nog eens jaarlijks 2 miljoen euro blijven sparen, om de algemene reserves aan te vullen tot 26 miljoen euro. Deze pot is nu ruim 28 miljoen euro. Aan dit bedrag valt nog te tornen, mocht bijvoorbeeld de coronacrisis nog roet in het eten gooien. De gevolgen daarvan zijn, vanzelfsprekend, nog onduidelijk. "Maar het is dan mooi om geld achter de hand te hebben om klappen op te vangen", besluit burgemeester Bert Bouwmeester.

De gemeenteraad vergadert op 3 en 10 november over de begroting.