Voorraad witgoed en keukenapparatuur slinkt

Berend Vos uit Beilen is specialist op het gebied van keukens en zit al 27 jaar in het vak. Hij moet zijn klanten nu waarschuwen voor de oplopende wachttijden. "Vaatwassers, koelkasten: het is een te groot probleem. We krijgen de apparatuur niet op tijd om het hier in de fabriek af te maken. We moeten nu vaak op een later moment naar de klant toe om de finishing touch te kunnen doen."

Particulieren

Waar normaal gesproken 70 procent van zijn omzet afkomstig was van bedrijven, moet hij het nu vooral hebben van de particulieren die nu investeren in hun huis. "Het is echt omgedraaid. 75 procent is particulier en 25 procent zakelijk", vertelt Vos. "Ik denk dat mensen hun vakantiegeld op het moment gebruiken om het in en rondom huis mooier voor elkaar te maken."

Keukenretailers hebben vaak geen grote voorraad in huis, ze moeten vertrouwen op de voorraad van de leverancier. In het geval van Vos kan het hebben van een grote voorraad niet uit, omdat hij de keukens voor klanten op maat maakt. Daarbij hoort een breed aanbod in het assortiment. Bij 'vervangingsretail' zoals witgoed is dat anders. Zij kunnen doorgaans wel een voorraad opbouwen. Maar ook die voorraad wordt inmiddels kleiner.

Dick Dekker is eigenaar van de Waswacht in Fluitenberg. Ondanks dat hij een groot magazijn heeft, ontstaan ook in zijn zaak inmiddels lege schappen. "De problemen vallen nog mee omdat ik op tijd begonnen ben met inkopen vier, vijf weken geleden, maar ik hoor collega's die nog meer lege schappen hebben", legt hij uit. "Het is net als medicijnen, wie als eerste komt die heeft wat."

Landelijk lopen de levertijden op

Volgens Stefan Verhoeven, voorzitter van branchevereniging VLEHAN en tevens CEO bij Miele, is dit geen Drents fenomeen. Het is een landelijke ontwikkeling en treft de hele sector. "Je merkt dat de levertijden oplopen. Bij zowel leveranciers van keukenspeciaalzaken en elektroretailers zoals de Mediamarkt en EP. Ook online partijen zoals Bol.com en Coolblue kunnen niet alles direct leveren."

Volgens Verhoeven is dit tekort ontstaan doordat de vraag uit het niets enorm is gegroeid. "We merken dat sinds de eerste maatregelen in maart en zien een sterke relatie met verhuisbewegingen. In alle categorieën van wasmachines, vriezers tot aan koelkasten merken we een stijging van ruim tien procent waarvan de omzet in sommige maanden zelfs is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. De vraag overstijgt het aanbod en we lopen helaas achter de groeiende vraag aan."

Productieketens hebben soms stilgestaan

Aan de ene kant is de vraag enorm toegenomen. Aan de andere kant zorgt de wereldwijde pandemie voor verstoringen in de productieketen van apparaten. Zo merkte Verhoeven haperingen van bijvoorbeeld halffabricaten uit Italië toen daar dit voorjaar alles op slot ging.

Volgens Vos gebeurde dat niet alleen met apparatuur. De keukenlades die hij normaal uit België ontvangt, laten nu al ruim anderhalve maand op zich wachten. "Het bedrijf kreeg ziekte onder het personeel en moest helemaal dicht. We hebben het op kunnen lossen, maar het was wel heel vervelend dat je een bestelling hebt lopen en dan de spullen niet op tijd binnenkrijgt."

Internationale concurrentie bemoeilijkt de zaak

Waar de winkels in Nederland de afgelopen maanden openbleven, gingen die in vele andere landen dicht. Volgens Verhoeven konden we in Nederland daarom in het begin van de crisis het tekort nog niet merken. "We konden het in het begin nog compenseren. In andere landen was bijvoorbeeld uitlevering een groot probleem omdat de online markt daar nog veel kleiner is. In Nederland hebben we daarvoor echt een uitstekend werkende infrastructuur. Maar inmiddels trekt heel Europa aan dezelfde productielocaties."

Probleem is niet snel verholpen

Ondernemers worden door leveranciers op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Maar daar valt geen touw aan vast te knopen volgens Dekker en Vos. Recent ontving Dekker een brief van fabrikanten over onjuiste leverdata op de websites. "Dat kan sneller zijn, maar dat kan ook een stuk later zijn. Het is hopen dat het er komt", vertelt Dekker.

"Gisteren ben ik nog gebeld door een leverancier dat de levering in plaats van deze week pas over twee weken komt. Als dat telkens weer een week opschuift dan wordt een klant daar toch een beetje ongeduldig van. Ik heb dan liever dat ik langer moet wachten, maar dat ik wel weet dat we vier weken moeten wachten", vult Vos aan. "We proberen zo open mogelijk naar de klant toe te zijn en ze het probleem uit te leggen. Verder is het op tijd te bestellen."

Nieuwe planningen worden op dit moment volgens Verhoeven in de branche gemaakt met leveranciers en producenten. "We doen collectief ons best, maar op enig moment komt er niet meer van de band. Dat is niet dramatisch, het was alleen nooit eerder een issue." Verhoeven verwacht dat de oplopende levertijden nog wel maanden voortduren, ervan uitgaande dat de vraag hetzelfde blijft.