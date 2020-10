'We krijgen zaken voor elkaar, die normaal misschien met een motie moeten'

De gemeenteraad van Coevorden wil inwoners betrekken bij de politiek en het beleid. Dat is afgesproken in het raadsakkoord. De komende maanden staan in het teken van duurzaamheid en klimaatverandering.

Naast een coalitieakkoord hebben steeds meer gemeenten tegenwoordig ook een raadsakkoord. Zo ook in Coevorden na de verkiezingen in 2018. Ongeacht de politieke kleur, neemt iedere partij deel in een werkgroep. In iedere werkgroep, dat zijn in de gemeente Coevorden drie stuks (lokaal zeggenschap, bloeiend verenigingsleven en duurzaamheid), zit een raadslid. Het doel is om de inwoners meer bij de politiek te betrekken.

'Politieke kleur wordt opzij gezet'

"Wat hier heel mooi aan is, is dat alle partijen dit hebben getekend. Geen enkele partij uitgezonderd", licht Henk Bouwers (PPC) toe. "Dat is dan mooi dat je met elkaar als politieke partijen de dorpen in gaat. En daar informatie kunt ophalen en de politie kleur opzij zet. Wij gaan als persoon naar de inwoners toe. De politieke kleur doen we wel in de gemeenteraad. En dat werkt heel goed."

Bouwers zit zelf in de werkgroep duurzaamheid. Ook Jerry Stoker (PAC) maakt daar deel van uit. "Ik denk dat het belangrijk is dat we op deze manier de afstand tussen de politiek en in de inwoners verkleinen. En we hopen ook de betrokkenheid van de inwoners op de eigen omgeving te vergroten. Wat we daarmee hopen te bereiken, is dat ze bij de raadsverkiezingen verbondenheid voelen en ook gewoon weer gaan stemmen."

"Maar we krijgen bijvoorbeeld ook gezamenlijk zaken voor elkaar in de gemeenteraad, waar normaal gesproken misschien een motie voor nodig is geweest", zegt Stoker. Als voorbeeld noemt hij het ecologisch bermbeheer.

Klimaatconferentie

De komende tijd gaat de werkgroep duurzaamheid aan de slag met klimaatverandering. Aankomende donderdagavond wordt er een klimaatconferentie georganiseerd onder leiding van weervrouw en klimaatdeskundige Helga van Leur.

"We hopen dat daar een aantal concrete punten naar voren komen, waarvan wij als werkgroep zeggen: daar gaan we mee verder", zegt Bouwers. Tussen nu en volgend jaar april wil de werkgroep de dorpen en wijken in om met mensen te praten over klimaatverandering en hoe zij hier hun steentje in kunnen bijdragen.

"De grote slag moet nu, twee jaar na het raadsakkoord, komen. Het begint met het kleine. Je kan niet direct heel grote zaken met betrekking tot het klimaat veranderen."

'Tegels eruit'

Stoker noemt de wijk Ossehaar in Coevorden als een mooi voorbeeld, waar het gesprek met de inwoners belangrijk is. "Daar hebben we ooit gezegd dat auto's zoveel mogelijk op de opritten van mensen thuis moeten staan. Met als gevolg dat er veel beton voor en bij de huizen ligt."

"Met enorme stortbuiten in de toekomst, loopt de wijk misschien risico omdat er veel tegels liggen. Dan moeten we met diezelfde inwoners in gesprek gaan dat ze bijvoorbeeld de helft van de tegels eruit halen zodat het water weg kan."

De raadsleden hopen de inwoners na de conferentie van donderdag handreikingen te kunnen geven om in de eigen omgeving met de klimaatverandering aan de slag te gaan. De conferentie is gratis online te volgen en aanmelden kan nog tot vanavond zes uur via de site van de gemeente.