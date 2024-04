Zwembad vullen of tuin sproeien gaat mogelijk meer kosten, Vitens onderzoekt prijsverhoging

Waterbedrijf Vitens, dat zes miljoen klanten heeft in Noord- en Oost-Nederland, zit eraan te denken om de prijs voor water te verhogen. Huishoudens die vaak hun tuin sproeien, of in de zomer hun zwembad vullen, moeten mogelijk meer gaan betalen. "Wij kijken hoe we het zogeheten comfortgebruik duurder kunnen maken", zegt een woordvoerder van het bedrijf tegen De Telegraaf.