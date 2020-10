Nieuwe serie Drenthe Beweegt

"We hebben zoveel reacties gehad, onder andere vanuit Amsterdam en het buitenland keken mensen ernaar", vertelt Hans Derks van Sport Drenthe.

Tijdens de eerste coronagolf startte Drenthe Beweegt. Het idee? Een kwartier lang bewegen om een beetje fit te blijven omdat veel mensen thuiszaten. "We zijn helaas wel weer actueel", doelt Derks op de tweede golf, die op dit moment bezig is.

'Samen bewegen'

In vergelijking met de eerste serie zijn er wat kleine aanpassingen gedaan. Zo is de ruimte in het stadion van FC Emmen verruild voor een auditorium in Zuidlaren, omdat de voetballers van Emmen weer gebruik moesten maken van de ruimte. En er is meer ingezet op het samen sporten. "We stimuleren het erg dat je, naast dat je dagelijks naar TV Drenthe kijkt en meebeweegt, ook eens per week met iemand samen gaat sporten", legt Derks uit. "Samen wandelen, zwemmen of volksdansen bijvoorbeeld, We willen de verbinding leggen met de ruim vierhonderd beweeggroepen die er zijn in Drenthe."

Verder is vooral veel bij hetzelfde gebleven. Zo zijn de oefeningen vooral voor mensen voor wie in beweging komen een opgave is, maar anderen mogen uiteraard ook meedoen. "De oefeningen zijn heel divers, zodat je dingen traint die je in het dagelijkse leven ook weer nodig hebt."