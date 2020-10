Taakstraf voor een klap met grote gevolgen tijdens TT-nacht

Het slachtoffer werd in het ziekenhuis wakker met een schedelbasisfractuur, meerdere botbreuken in zijn gezicht en hij had gehoorschade. Het slachtoffer was die avond met een vriend op stap in Assen. Het was druk op straat. Zijn vriend kreeg een duw en die zei hier wat van. En ineens was daar die klap.

Kickboks

Getuigen zagen de vuistslag en noemden die een 'kickboks-klap'. Het slachtoffer viel op de grond en was buiten bewustzijn. De dader liep in eerste instantie door. "Er stonden omstanders, ik wist niet wat er ging gebeuren", zei hij tegen de rechter. De man bleef uiteindelijk toch staan.

'Vreselijke uitglijder'

De officier van justitie geloofde niet dat de man de bedoeling had de ander zo zwaar toe te takelen. "Het was een rake klap met grote gevolgen voor beide partijen", zei de officier. De Assenaar was nooit eerder met justitie in aanraking geweest. De officier noemde het incident een 'vreselijke uitglijder'. Die mening deelde de rechter.

De man uit Assen moet het slachtoffer een schadevergoeding van 3250 euro betalen.