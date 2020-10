Stelling: Ik haal nu al een kerstboom in huis

Nu al een kerstboom in je huis halen. Is dat iets voor jou? (Rechten: ANP/Robin van Lonkhuijsen)

Nu het buiten vroeger donker wordt, zijn mensen op zoek naar extra gezelligheid in huis. Daarnaast is de verwachting dat mensen dit jaar niet op wintersport gaan en het daarom thuis gezelliger willen maken. Het is natuurlijk wel de vraag of de bomen die nu uit de grond worden gehaald de kerst halen.

Hoe is dat voor jou, heb jij ook behoefte aan meer gezelligheid in deze donkere dagen? Of koop jij je boom gewoon pas in december?