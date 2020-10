Kwart Nederlanders heeft CoronaMelder-app op smartphone

Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau GfK. De app geeft gebruikers een waarschuwing als ze in de buurt zijn geweest van iemand met een coronabesmetting. Zaterdag 10 oktober werd de CoronaMelder, na een periode van uitstel, officieel landelijk in gebruik genomen.

Populair onder ouderen

Volgens de onderzoekers is de app vooral populair onder ouderen. Onder de 50- tot 65-jarigen heeft inmiddels 30 procent de app op de smartphone. Bij jongeren, tussen de 13 en 24, is het gebruik (iets meer dan 10 procent) verreweg het laagst.

In Flevoland ligt het online bereik relatief gezien het hoogst met 33 procent en in Zeeland en Groningen is het bereik met minder dan 20 procent het laagst.

Proef in Drenthe

De app was sinds augustus op proef beschikbaar in Drenthe en in enkele andere veiligheidsregio's. De CoronaMelder geeft een melding als iemand enige tijd in de buurt is geweest van een besmet persoon, die dat dan wel zelf op zijn eigen app moet invoeren. Deze personen krijgen dan het advies thuis te blijven en hun sociale contacten te beperken. De app moet op die manier helpen de druk op het bron- en contactonderzoek van de GGD's te verlichten. Alle gegevens zijn anoniem.

Zorgminister Hugo de Jonge benadrukte eerder dat iedereen de app moet gaan gebruiken: "Bestrijden van het virus is te belangrijk om dit maar niet te doen. Je beschermt niet alleen jezelf, maar ook anderen."

Bekijk hieronder een uitleg over de CoronaMelder-app.