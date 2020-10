Wat is het verschil tussen isolatie en quarantaine?

Het coronavirus is bij je vastgesteld, je hebt corona-gerelateerde klachten of je bent met iemand in contact geweest die het virus heeft. Moet je nu in quarantaine of in isolatie? Wat is het verschil tussen beide?

Je wordt geadviseerd om in isolatie te gaan als je corona hebt, of verschijnselen daarvan. In quarantaine gaan is daarentegen een voorzorgsmaatregel. Het virus is dan dus niet bij jou vastgesteld, maar je bent wel in nauw contact met een besmet persoon geweest, of in een risicogebied.

Isolatie

In isolatie ga je dus alleen als je positief getest bent, of coronaklachten hebt. Je blijft thuis, zodat je het virus niet verder verspreidt. "Het is daarom belangrijk dat je zoveel mogelijk op je eigen kamer verblijft, en ook niet in contact komt met mensen binnen hetzelfde huishouden", zegt Linda van der Heide van GGD Drenthe.

Ook wordt aangeraden extra aandacht te besteden aan hygiëne. Regelmatig schoonmaken wat je gebruikt of aanraakt. Dit kan met wegwerp schoonmaakdoekjes. Daarnaast wordt geadviseerd om eigen servies, tandenborstel en handdoek te gebruiken. En als dat kan, een ander toilet en badkamer te gebruiken dan huisgenoten.

Uit isolatie gaan is mogelijk als het minimaal zeven dagen geleden is dat je ziek werd en je minimaal 24 uur klachtenvrij bent.

Quarantaine

Je gaat in quarantaine wanneer je een huisgenoot of nauw contact bent van iemand met corona. Mensen die deze aanbeveling krijgen, hebben mogelijk (nog) geen klachten, want dit kan twee tot wel veertien dagen duren. "Maar al twee dagen voor je klachten krijgt kun je besmettelijk zijn als je het virus hebt gekregen", vertelt Van der Heide.

Daarnaast wordt ook dringend geadviseerd om in quarantaine te gaan als je in een land bent geweest waar het oranje of rode reisadvies van kracht is. Alleen als je over de grens gaat tanken of een overstap maakt op een luchthaven of treinstation, geldt het advies niet.

Een periode van quarantaine eindigt als je tien dagen niet meer dichtbij een patiënt met COVID-19 bent geweest. "Daarom is het belangrijk om ook als huisgenoot uit de buurt te blijven van de persoon met corona", legt Van der Heide uit. "Soms betekent dat dat degene met corona eerder weer naar buiten kan dan de huisgenoten. Zeker wanneer je dus geen afstand houdt. Want dan beginnen die tien dagen quarantaine elke dag weer opnieuw."

Geen tripjes

Bij zowel isolatie als quarantaine wordt dringend geadviseerd om geen uitstapjes te maken of bezoek te ontvangen. Zelfs de kinderen van school halen, de hond uitlaten en boodschappen doen wordt afgeraden.

"Het is gewoon heel belangrijk dat mensen de adviezen opvolgen. Zo stopt het coronavirus bij jou", aldus Van der Heide.

Helderheid

Het is dus best lastig om precies te weten welke regels bij isolatie of quarantaine komen kijken. "Eerder belden we niet alleen de positief geteste personen, maar ook alle nauwe contacten. Dan konden we als GGD precies uitleggen wat de bedoeling is."

Door de toegenomen besmettingen, is dat niet meer mogelijk. Mensen met corona informeren zelf hun contacten met informatie van de GGD. Van der Heide: "Dat maakt het lastiger, maar we zijn bezig om alle regels beter onder de aandacht te brengen."

Wil je weten wanneer je in isolatie of in quarantaine moet? Raadpleeg dan het Stroomschema van de Rijksoverheid.

