Assen start peiling onder inwoners over openluchtbad: 'Duik mee in toekomst'

Assenaren mogen vanaf vandaag hun zegje doen over de eventuele komst van een openluchtbad in de stad. De gemeente start een digitale peiling. Daarin mogen inwoners aangeven wat ze belangrijk vinden. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan de toegangsprijs, speelmogelijkheden en bereikbaarheid.

De peiling maakt deel uit van een vervolgonderzoek waarmee Assen bekijkt of er een openluchtzwembad moet komen, of verbetering van de Baggelhuizerplas, of toch niks. De gemeenteraad beslist uiteindelijk, inwoners hebben daar verder geen stem in. Een raadsmeerderheid vindt namelijk dat inwoners onvoldoende zicht hebben op financiële consequenties.

Speciale app

Tot 21 april kunnen inwoners via een speciale app of website voor het eerst hun mening geven. Daarna worden vanaf 23 april de meest genoemde punten op een rijtje gezet en volgt een nieuwe stemronde.

In het nieuwe zwembadonderzoek kijkt Assen naar drie zwemvarianten. Er komt alleen een basisbad met peuter-, recreatie- en wedstrijdbad, of toch een uitgebreider openluchtbad met extra voorzieningen als glijbaan en beachvolleyveld. Een locatie is nog niet in beeld. De derde optie is verbetering van de Baggelhuizerplas. De recreatieplas wordt dan aantrekkelijker gemaakt met speel- en picknickplekken en extra sportvoorzieningen.

De definitieve beslissing is uiteindelijk aan de Asser gemeenteraad. De keuze kan ook zijn dat er toch geen nieuw openluchtzwembad komt en ook geen verbetering van de Baggelhuizerplas.

Jarenlange wens

Al jaren wordt er in Assen gesproken over de terugkeer van een openluchtbad. Partijen als Stadspartij PLOP en Assen Centraal willen zo'n zwemvoorziening graag weer terug. Van 1950 tot in de jaren tachtig konden Assenaren terecht in buitenbad De Wilg op sportpark Stadsbroek.

In 1992 werd het zwembad gesloopt. Het verouderde bad moest wijken voor het zwem- en ijsparadijs De Smelt, tegenwoordig De Bonte Wever. Het overdekte bad heeft wel een buitengedeelte, maar dat is maar heel beperkt.

Miljoenen

De gemeente presenteerde ruim een jaar geleden al drie opties voor een nieuw openluchtbad. De prijs voor een sobere tot uitgebreide variant varieert tussen de 5,5 tot 9,3 miljoen euro. Jaarlijkse lasten zijn dan 5,5 ton met 40.000 bezoekers voor de goedkoopste uitvoering, tot 8 ton met 65.000 badgasten. De luxe variant van 17 miljoen euro is al afgevoerd.

Tien jaar geleden beloofde de Asser politiek inwoners ook een openluchtbad. Daar ging uiteindelijk een streep door, omdat het geld op was na investeringen in een wielerbaan en duurzaamheidscentrum. De geschiedenis lijkt zich daarmee te herhalen, want het vervolgonderzoek naar het openluchtbad komt tegelijk met de discussie over een dak boven de wielerbaan, wat ook miljoenen kost.