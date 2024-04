Van blijdschap naar grote teleurstelling: basisschool mag toch niet zingen voor de koning

Geen rekenen, taal of spelling, maar zingen! Muziekles kregen de leerlingen van OBS 't Koppel in Nieuw-Weerdinge de afgelopen maanden in overvloed. De kinderen waren zich aan het voorbereiden op een optreden voor de koning. Tijdens Koningsdag zouden zij namelijk 'hun' Koningslied zingen voor het koninklijk echtpaar. Maar tot hun grote teleurstelling is het lied geschrapt uit de planning.

Muziekjuf Lisette Schriever had het schoollied omgevormd tot het Koningslied. "Het is een vrij simpel kinderlied. Het gaat over dat iedereen welkom is op 't Koppel", vertelt Schriever. "De koning gaat wel wat missen, nu het lied meer gezongen mag worden", zegt Twan, leerling van de basisschool.

Verdrietig

"Ik was best een beetje verdrietig toen juf het vertelde", zegt groep 8-leerling Lena. De kinderen snappen niet dat ze na al het oefenen, toch nog van de planning zijn afgehaald. "Vooral omdat het al bijna Koningsdag is", zegt Lena.

De kinderen hadden zich goed voorbereid op Koningsdag, niet alleen het lied konden ze vloeiend zingen, ook hadden sommige kinderen hun outfit al klaarliggen. "Er waren kinderen die speciale kleren hadden gekocht en een leerling zou zelfs eerder terugkomen van vakantie, om mee te kunnen zingen", vertelt Schriever. Lars had zijn Koningsdagoutfit nog niet klaarliggen, maar wilde wel gaan voor een nette look. "Ik wilde gewoon wat nette kleren aandoen, maar welke, dat wist ik nog niet."

Toch een voordeel

Ook al mogen de kinderen het Koningslied niet zingen op Koningsdag, de leerlingen uit groep 7/8 zijn wel uitgenodigd om samen met de koning een quiz te doen. "Daar bereid ik me goed op voor, soms zoek ik bepaalde weetjes uit Drenthe op. Ik hoop dat dat gaat helpen", zegt Lena.

Toch kwam er een leerling naar Schriever toe, die vertelde dat hij liever met juf het lied ging zingen. "Het is grappig dat ook de stoere jongens uit de klas liever met mij een lied willen zingen, dan de quiz doen. Dat vond ik wel heel lief van ze."

High five van de koning

Het doel van Lars is om tijdens Koningsdag een high five van de koning te scoren. "Ik wil hem ook wel vertellen dat hij een goede koning is", zegt Lars met een lach.

Het lied stiekem voor de koning zingen, dat zit er niet in. "Ik kan niet zomaar mijn gitaar meenemen. Er zijn zoveel strakke regels, om het terrein binnen te komen moet je allerlei sluizen door. Het lied zingen dat gaat echt niet lukken, helaas", aldus Schriever.