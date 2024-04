Mestvergister Wezup kan aan de slag met uitbreidingsplan

'Coevorden als shitcapital van Europa?'

Kritiek kwam er alleen vanuit de banken van oppositiepartij PAC. Deze partij vreest nadelige effecten voor de omgeving, stelde Paulien Blaauwgeers. Zo zou volgens haar een grotere vergister zorgen voor meer verkeersdrukte en zou zo'n vergister vanwege het industriële karakter niet in het buitengebied passen. "Bovendien, er zijn in de directe omgeving al meerdere monovergisters, dus we vragen ons sterk af of er uit de omtrek wel voldoende mest is om te verwerken. Of moet er dan mest van elders worden aangevoerd? Moet Coevorden dan de 'shitcapital' van Europa worden?"

Holties legde de kritiek terzijde. Het aantal extra verkeersbewegingen, van gemiddeld acht tot twaalf per dag naar gemiddeld twaalf tot zestien per dag, valt volgens hem mee. "En wat betreft het industriële karakter, dat zien we in dit laatste plan niet. Wél in eerdere plannen, maar toen ging het nog om een capaciteitsuitbreiding van 70.000 tot 90.000 ton mest per jaar. Dát plan zagen we toen niet zitten." Volgens de wethouder moet het daarnaast 'met het actuele enorme mestoverschot' geen probleem zijn om voldoende mest aan te voeren uit de directe omgeving.