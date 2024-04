Duitse verdedigingswerken van 'vergeten' Frieslandriegel herrijzen bij Wittelte

Toen de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog land prijsgraven, zetten ze in 1944 een verdedigingslinie op om zich achter terug te trekken. In Drenthe liggen nog talloze sporen van deze Frieslandriegel verborgen. Rond Wittelte komen de verdedigingswerken terug aan de oppervlakte.

Loopgraven en tankgrachten, waar af en toe een kochbunker bovenuit torent. Ze vormen de karakteristieken van de Frieslandriegel, ook wel bekend als Assener Stellungen. In onze provincie is een deel van de historische werken goed bewaard gebleven, vooral in natuurgebieden als Leggelerveld, het Witterveld, het Asserbos en het Balloërveld.

Eenmansbunker

Langs de Drentsche Hoofdvaart bij Wittelte wordt een van de kochbunkers van de Frieslandreigel in ere hersteld. Dat is de verdienste van Harrie Boerhof, die de eenmansbunkers (een betonnen ring met schietring) in de vergetelheid zag verdwijnen.

"De oorlog raakt steeds verder weg. Als we niets doen, verpaupert het verder, worden ze voor allerlei andere doeleinden gebruikt. Zoals hangplek. Je kan het zo gek niet bedenken."

Boerhof kocht de grond aan en laat het gedenkwaardige oorlogserfgoed nu in ere herstellen. "Vroeger speelde ik er veel, nu geef ik het terug aan de gemeenschap." Studenten archeologie van Hogeschool Saxion in Deventer hebben hun oog laten vallen op het Wittelter bunkertje en nemen het onder handen.