Tigrinya, Arabisch of Farsi: bibliotheken hebben steeds meer boeken in andere talen

Boeken in een vreemde taal is niets nieuws in de bieb. "Het is van alle tijden. Een collectie beweegt mee met de samenleving en die is heel divers op dit moment", zegt Annelies Bakelaar namens Biblionet Drenthe. "De samenleving groeit en bloeit aan alle kanten."

Het is alleen wel veel meer geworden. Het was misschien vroeger een klein rijtje boeken. Nu is het een hele boekenkast geworden. En over heel Drenthe gaat het om 1,4 miljoen te lenen items in 161 talen. Dat gaat dan zowel om fysieke boeken als digitale exemplaren.

"Denk aan de pressreader", vult Bakelaar aan. "Daarin staan duizenden anderstaligen kranten en tijdschriften in. Ik geloof dat het wel om zestig talen gaat." Behalve boeken gaat het ook bijvoorbeeld om strip- en prentenboeken. "We hopen de collectie steeds meer uit te breiden", zegt Hofstra. De keuze voor de boeken wordt samen met de doelgroep en andere organisaties als Vluchtelingenwerk en Humanitas gedaan.

Lenen in heel Drenthe

Hoogeveen is niet de enige bibliotheek in Drenthe waar boeken in een andere taal te lenen zijn. In Meppel staat een rek vol met Engelse boeken, en is er een hoek met Oekraïense boeken, vooral voor kinderen. "Het mooie is dat je in Drenthe overal boeken kan halen en brengen. Leen je een boek in Hoogeveen, kan je die in Assen terugbrengen", zegt Bakelaar.