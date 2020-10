Einde aan Bertram Mode in Assen: 'Corona heeft alles versneld'

Dat Bertram Mode in Assen ging sluiten, was al bekend. Maar de coronacrisis zorgt ervoor dat eigenaren Herre en Herma van Goor eerder dan gepland de deuren dicht doen. "Het virus heeft alles versneld", vertelt Herre van Goor. De historie van modezaak Bertram Mode gaat maar liefst terug tot in 1840.

De winkel is inmiddels begonnen met de uitverkoop, die eindigt als de voorraad zo goed als leeggekocht is. "Er is geen einddatum wanneer we definitief sluiten, maar ik verwacht dat dit ergens in het vroege voorjaar van 2021 is", zegt Van Goor. Hij mikt op februari of maart.

Stoppen in 2022

Eigenlijk was het plan om pas over zo'n twee jaar te stoppen. "Mijn vrouw en ik hebben elkaar goed in de ogen gekeken, en na overleg besloten om er nu een eind aan te maken. Anders waren we inmiddels begonnen met inkopen voor het voorjaar en aankomende zomer. Maar corona zorgt voor een onzekere situatie, dus dat gaf het laatste zetje", aldus de ondernemer.

De sluiting is geen financiële beslissing, al merkte het echtpaar dat de omzet wel terugliep tijdens de 'intelligente lockdown' dit voorjaar. "Dit was natuurlijk bij heel veel winkels het geval. In juli en augustus hebben we weer een stuk beter gedraaid. We stoppen niet omdat het slecht met de zaak gaat, maar omdat we andere dingen ernaast hebben. Het is geen noodgedwongen beslissing", is Van Goor duidelijk.

Sluiting al gepland

"We zijn altijd heel open geweest over het plan om de zaak definitief dicht te doen", zegt Van Goor. "Alleen is het nu naar voren gehaald. Alle medewerkers waren al ingelicht, en we proberen hen te begeleiden naar een nieuwe baan, voor zover dat mogelijk is."

"Elke dag doen we het nog met alle plezier", zegt Van Goor over het werk dat hij samen met zijn vrouw doet. "We voelen elkaar erg goed aan. Mijn vrouw Herma is echt het gezicht van Bertram Mode in Assen. Klanten zien mij eigenlijk niet veel in de winkel." Herre van Goor had zelf tot 2018 namelijk allerlei modewinkels onder zijn hoede, waaronder vestigingen van Jack & Jones in het noorden van Nederland. "In 2018 hebben we alles verkocht, en besloten alleen in Assen nog door te gaan."

Aan dat avontuur komt nu dus ook een einde. De vrouwenmodezaak beleeft zijn laatste maanden aan de Kruisstraat in Assen. Wie de opvolgers worden in het pand, is nog niet bekend.