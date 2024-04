Aardappels van de boom? Tijdens de Week van de Moestuin leren kinderen waar eten vandaan komt

Het is deze week de Week van de Schooltuin. Zo'n 5000 Drentse kinderen doen hieraan mee. Bij OBS Villa Kakelbont in Hoogeveen staan ze daar vandaag samen met IVN Natuureducatie bij stil.

Geen moestuin nodig

Voor de buitenles van Moraal is het ontbreken van een schooltuin geen probleem: "Kijk eens wat ik mee heb", zegt ze, terwijl ze een grote zak potgrond tevoorschijn tovert. "In zo'n zak grond kan je gewoon je aardappels kweken, gewoon gaatjes erin prikken en dan doe je de pootaardappels erin", legt Moraal uit. "Dus een moestuin is helemaal niet nodig om te kunnen moestuinieren."

Piepers van de boom

Les over de moestuin en waar eten vandaan komt is volgens Moraal hard nodig: "Meer dan één op de vijf kinderen denkt dat een aardappel aan de boom groeit, dus daar gaan we wat aan doen." Tijdens deze Week van de Schooltuin staat de pieper dan ook centraal. Na de aftrap vanochtend kwam wethouder Mark Tuit het 'pieperpakket' uitdelen. Daarna leerde de onderbouw spelenderwijs meer over voedsel.