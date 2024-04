Het Drentse Landschap zoekt bewoner Huis Overcingel: 'Moet gevoel bij het landgoed hebben'

Aspirant-huurders kunnen zich gaan opmaken voor een grote klus. De Overcingel is alleen te huren onder de voorwaarde dat de B&B en de publieksruimten geëxploiteerd worden. De woning heeft een oppervlakte van 500 m2, de tuin en de rest van het landgoed dat midden in het centrum van Assen ligt vallen niet binnen de 'huurvacature'. De toekomstige huurder 'krijgt recht op het (mede)gebruik van de tuin', zo valt te lezen in de advertentie.

Huis Overcingel is te huren voor een prijs van 2.000 euro aan kale huur, dus exclusief gas, water en elektra. "Die prijs is aan de lage kant", zegt Tappel. "Het is de mooiste plek van Assen. Rustig, maar toch hartje binnenstad. Er was altijd levendigheid op het landgoed. Dat willen we met de B&B ook weer creëren. We zoeken een huurder die daar ook de voordelen van inziet."

Type huurder

Ondanks dat het landhuis een groot oppervlak behelst, hoeft de toekomstige beheerder geen jonge springveer te zijn. "Nee hoor, het frappante is dat de bouwer van de woning zelf slecht ter been was. Er zit een flauwe trap in het pand. Ook is Henk van Lier op latere leeftijd daar overleden. Hij is 's avonds nog de trap opgelopen", verduidelijkt Tappel.

Dat betekent niet dat jan-en-alleman het landhuis kan gaan huren. Tappel: "Het belangrijkste is dat het iemand is of een gezin is dat de levendigheid terug kan brengen. Diegene moet écht gevoel hebben bij het huis en moet weten wat het inhoudt om zo'n landhuis te hebben. Het gaat ons om het behoud van het monument. De huurder moet het gebouw weer laten spreken."

'Grote selectieprocedure'

Ben je geïnteresseerd geraakt in het huren van Huis Overcingel, dan heb je nog tot 28 april aanstaande om je aan te melden. Vanaf juli moeten het huis en de B&B bewoond en geëxploiteerd worden. "We hopen op veel aanmeldingen", zegt Tappel. "Er volgt een grote selectieprocedure met een eerste schifting, waarna er een soort sollicitatiegesprekken worden gevoerd met de kandidaten."