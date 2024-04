Film Stoffig Licht moet naar hoger plan: nieuwe zoektocht naar geld

De film Stoffig Licht over Drentse veenarbeiders die verkassen naar de Limburgse mijnen, is nagenoeg klaar. Het komt nu aan op de finale met de laatste fijne kneepjes. En dat is speciale muziek eronder, geluid afmixen en kleur bijstellen. Dat alles moet het Drents-Limburgse filmdrama naar een hoger plan tillen. En daar is extra geld voor nodig.

Filmmaker en regisseur Maarten Diederen is daarom een nieuwe crowdfundingsactie gestart, om de komende maanden de laatste puntjes op de i te zetten. Streefbedrag is dit keer 8250 euro en daarvan is inmiddels bijna 7000 euro binnen. "De kosten om de film te maken zijn toch wat hoger uitgevallen. En we willen wel vakwerk afleveren."

Geen Hollywood-budget

Een eerdere inzameling, die de film mogelijk moest maken, was goed voor ruim 14.000 euro. Tot nu toe is Stoffig Licht gemaakt voor een budget van 150.000 euro. "Dat nog eens wat anders dan een Hollywood-budget. Maar we hebben vorige week een testvertoning gehad, en daar werd de film zeer goed ontvangen."

Het draaien is volgens Diederen helemaal klaar. Alles moet in de edit nu opgepoetst worden tot een bioscoopwaardige speelfilm van 2,5 uur. "Er wordt speciale muziek gecomponeerd, de audiomix moet nog, en kleuren en moderne elementen moeten worden weggepoetst en er zijn nog wat special effects nodig. Dat gaat allemaal van nu tot aan juli gebeuren", vertelt de filmmaker. En er is nog een nadrukkelijke wens, namelijk Hier kom ik weg, van Daniël Lohues gebruiken. "Dat nummer past zo ongelofelijk goed bij het hele verhaal."

Drentse Derk en Aaltje

Stoffig Licht vertelt het waargebeurde verhaal over Drentse turfstekers, die in de jaren vijftig na de veenontginning hun heil gingen zoeken in het zuiden in de Limburgse steenkolenmijnen. Een Drents protestants gezin, met vader Derk (gespeeld door Nick Kamerling uit Zuidlaren) en moeder Aaltje (vertolkt door Rianne Peterson uit Assen), vertrekt met twee kinderen naar het katholieke Zuid-Limburg op zoek naar een nieuw bestaan.

Meer dan zestig draaidagen waren nodig om het verhaal van Derk en Aaltje naar het witte doek te brengen. In Drenthe werd onder meer gefilmd in een café in Assen op de Drentsche Aa in monumentendorp Orvelte en in de bibliotheek van Coevorden.

Tegenprestatie

Regisseur Diederen hoopt nu op voldoende donaties van publiek om de film te vervolmaken. "Het komt nu aan op de laatste stappen. En het zou mooi zijn dat we met kleine en hopelijk ook wat grote donaties de film tot een succes kunnen maken."

Voor elke donatie - groot of klein - wordt een tegenprestatie geleverd, zoals naamsvermelding op de website of tickets voor de première. Zo krijg je bij een donatie van 25 euro de titel 'schiethouwer', voor 75 euro word je 'ploegbaas' en voor 250 euro 'meesteropzichter', allemaal functies uit de vroegere mijnwereld. Wie wil bijdragen aan de Drents-Limburgse filmhistorie kan op de website van Stoffig Licht kijken.