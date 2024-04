OM vervolgt Drentse hoofdverdachte Theo E. in grote fraudezaak

Invallen door FIOD

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) viel in september 2022 woningen en bedrijfsgebouwen binnen in Drenthe, Noord-Brabant en Groningen. Dat gebeurde onder meer in het huis van Theo E. in Gasteren, oud-coureur, autohandelaar en bekend gezicht in de motorcross-sport. Ook het huis van toenmalig Jumbo-baas Van Eerd werd binnengevallen. De supermarktketen had tot vorig jaar sponsorbelangen in de motorcross.