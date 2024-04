Cel voor oud-barman voor seks met 15-jarige stagiaire

Een 45-jarige oud-barmedewerker uit Assen is voor ontucht met een minderjarige stagiaire veroordeeld tot vijftien maanden cel, waarvan negen maanden voorwaardelijk. Dat gebeurde in de rechtbank in Zwolle.

Tegen de man was twintig maanden cel geëist. De rechter houdt meer rekening met de persoonlijke omstandigheden van de Assenaar. De man toonde tegenover de rechter dat hij inzag hoe fout zijn gedrag was en had spijt. Hij had op 12 november 2022 het 15-jarig meisje mee naar huis genomen. Daar hadden beiden seks.

Stok achter de deur

De vader van het meisje deed uiteindelijk aangifte. De rechter hield er ook rekening mee dat de man kort na het incident werd ontslagen. De Assenaar was al jarenlang in dat café werkzaam. De rechter ziet meer in een deels voorwaardelijke celstraf. Als stok achter de deur dat de man niet opnieuw de fout ingaat.