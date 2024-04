Tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers geopend in Zuidwolde

De tijdelijke nachtopvang voor vluchtelingen in Zuidwolde is open. Langs de Leeuwenveenseweg kunnen per nacht tweehonderd mensen een plekje krijgen in één van de slaaptenten. Het moet ervoor zorgen dat asielzoekers niet meer op het gras bij het aanmeldcentrum in Ter Apel slapen.

"Dit is de slaapzaal", vertelt projectleider Yvonne van het COA. Ze wijst naar tientallen stapelbedden die gebruikt worden. "Er is één slaaptent voor mannen en er is één slaaptent voor vrouwen, eventueel met kinderen."

Dichtbij snelweg

De gehele locatie is binnen vier dagen uit de grond gestampt. "Het moest allemaal vrij snel", legt Yvonne uit. 's Avonds worden de asielzoekers per bus naar de nachtopvang gebracht vanuit Ter Apel, de volgende ochtend keren ze terug naar Oost-Groningen.

Het vinden van de plek kon niet zonder hulp van gemeente De Wolden, die door het COA werden gevraagd om te helpen. "Zelf hebben we als gemeente niet veel grond in bezit", zegt burgemeester Inge Nieuwenhuizen. "Uiteindelijk konden we via ons netwerk een plekje vinden.

Belangrijk was om te kiezen voor een plek dicht bij de snelweg. "De mensen komen hier met bussen aan, op deze manier rollen ze als het ware heel snel richting hun bed", aldus Nieuwenhuizen.

Warme maaltijd

Yvonne van het COA is blij dat De Wolden een stukje grond heeft kunnen vinden. Maar het was niet de eerste keus. "Een paar weilanden verderop waren we bijna begonnen met werkzaamheden, maar daar bleek een gasleiding in de grond te zitten. Dat ging dus niet door."