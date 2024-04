Uitbuitingszaak Thaise vrouwen duurt voort, verdachten lopen weer vrij rond

In het langlopend onderzoek naar seksuele uitbuiting van Thaise vrouwen zit niemand meer vast. De verdachten zijn eind vorig jaar na elkaar vrijgelaten. Alleen een 36-jarige man uit Assen zit nog vast, maar dat is voor een veroordeling van 15 maanden cel in een andere strafzaak.

Dit bleek vandaag tijdens de inleidende zaken van acht verdachten. In deze zogeheten regiezitting dienden de advocaten verzoeken in om de aangeefsters, medeverdachten en contacten in Thailand te horen. De rechter beslist hier morgen over, na de inleidende zitting van nog eens acht verdachten.

Het is nog niet duidelijk wanneer alle zestien zaken inhoudelijk worden behandeld. Vermoedelijk begin 2025. Dat was destijds voor de rechter ook de reden om de verdachten naar huis te sturen.

Laten vallen

De politie pakte in september 2022 een twintigtal personen op in een internationaal netwerk in mensenhandel. Veertien mannen en twee vrouwen moeten zich uiteindelijk voor de rechter verantwoorden. Het Openbaar Ministerie (OM) trof een schikking (een boete of taakstraf) met het overige deel.

Sommigen worden niet strafrechtelijk vervolgd. Het OM heeft de verdenking deelname aan een criminele organisatie laten vallen. De maximale straf op dit delict is zes jaar. De huidige tenlastelegging valt daardoor lager uit.

,,Dit is puur een praktische overweging, anders zouden de zaken nog langer duren", zei de officier van justitie hierover. Het netwerk kwam in 2022 aan het licht tijdens een controle in een woning in Leeuwarden. Ook in een massagesalon in Assen waren Thaise vrouwen te werk gezet.

Uiteindelijk werden acht slachtoffers getraceerd. Vijf vrouwen durfden aangifte te doen, ze waren met beloftes naar Nederland gelokt. Daarbij gingen ze een schuld aan bij hun ronselaars.

Verdachten uit heel Nederland

De vrouwen werden in verschillende woningen in Nederland ondergebracht en gedwongen tot prostitutie. Een 23-jarige man uit Zwolle wordt door het OM gezien als hoofdverdachte. Hij had connecties in Thailand, daar werden vrouwen gerekruteerd. De Zwollenaar regelde in Nederland seksadvertenties, condooms en de vliegtickets.

Een medehoofdverdachte uit Zwolle (41) zou de vrouwen hebben rondgereden en gezorgd dat de verdiensten werden opgehaald. Een 53-jarige vrouw van Thaise afkomst uit Roosendaal haalde het geld uiteindelijk op, een 64-jarige vrouw uit Amsterdam (eveneens van Thaise afkomst) wordt witwassen verweten.

De verdachten uit heel Nederland vervulden volgens het OM verschillende rollen binnen dit netwerk. De meesten huisvestten de slachtoffers of regelden zaken. De oudste verdachte is een 72-jarige man uit Assen, die een Thaise vrouw vanuit zijn woning zou hebben laten werken.

'Niet geprofiteerd'

Een 70-jarige man uit Emmen wordt verweten dat hij meermalen gebruik maakte van de seksuele diensten, terwijl hij volgens het OM had kunnen weten dat zijn sekspartner werd uitgebuit. De vrouwen maakten volgens het OM lange dagen en ontvingen tientallen klanten per dag. Alles wat zij ontvingen moesten zij afgeven.