Voor zomer bekend wie camping Ot en Sien in Roden mag beheren: 'Kwaliteit boven prijs'

Nog voor de zomer moet duidelijk zijn wie vanaf volgend jaar camping Ot en Sien in hartje Roden gaat beheren. Deze week is gestart met de aanbesteding.

Komende twintig jaar

Momenteel is stichting Buitenrust behept met het beheer van de camping. Wethouder Meijer benadrukt dat ook zij mogen meedingen in de selectieprocedure. Die procedure is volgens Meijer 'vooral gericht op kwaliteit'. "De geboden prijs is van ondergeschikt belang", zegt hij. "We willen een exploitant die een goede invulling kan geven voor de komende twintig jaar."