Na twee jaar vertraging wordt riool Norg-West aangepakt

Met een vertraging van twee jaar gaat de aanpak van de riolering in Norg-West eindelijk van start. Op 22 april gaat de eerste schop in de grond en kan de miljoenenklus gestalte krijgen.

Bewoners van het westelijke deel van Norg zijn hierover per nieuwsbrief geïnformeerd door de gemeente Noordenveld. In fases wordt de riolering in het gebied aangepakt, om wateroverlast in de wijk tegen te gaan. Eerder zijn er al wel kleinere ingrepen gedaan om de grootste overlast tegen te gaan. Die ingrepen hebben zeker effect gehad, maar toch is een grote aanpak van het rioleringssysteem gewenst.

Eerst depot, dan op straat

Dat zegt verantwoordelijk wethouder Kirsten Ipema (Gemeentebelangen). "In 2022 zouden we eigenlijk van start willen, maar we moesten pas op de plaats maken vanwege twijfels over het ontwerp van de riolering. Inmiddels hebben we grote aanpassingen aan het systeem gedaan en kan Arcadis vanaf 22 april aan de slag."

De uitvoerder begint met het optuigen van een bouwdepot bij de Entinge. Een week later zullen de werkzaamheden 'op straat' echt van start gaan.

3,9 miljoen euro

Daarmee gaat een miljoenenklus van start. In 2021 ging de Noordenveldse gemeenteraad akkoord met een investering van 2,8 miljoen, maar daar moest een jaar later al 1,1 miljoen euro bij komen. Wethouder Ipema denkt dat de klus nu binnen het budget van in totaal 3,9 miljoen euro moet passen.

"Maar ik moet het totaalplaatje nog te zien krijgen. Het ontwerp is weliswaar veranderd, maar niet per se 'opgeplust'. Het moet dus binnen de beschikbare budgetten passen."

Zomer 2025

Arcadis gaat voorafgaand aan de verschillende werkzaamheden inspecties uitvoeren bij woningen, zodat bij eventuele schades duidelijk is wat de staat van een huis voorafgaand aan de werkzaamheden was. Daarnaast kunnen bewoners tijdelijk parkeren bij de oude gemeentewerf aan de Eenerstraat.