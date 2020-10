Hoogeveen en De Wolden zien gemeentesecretaris Nanne Kramer vertrekken

Kramer vertrekt per 1 november om aan de slag te gaan bij adviesbureau Zeelenberg. En dus moeten beide gemeenten op zoek naar een nieuwe gemeentesecretaris.

"De denkrichting is die van twee gemeentesecretarissen die in duo-verband de directie voeren", zegt burgemeester Roger de Groot van De Wolden. "Nanne Kramer heeft begrip voor deze gedachtegang met een mogelijk veranderende invulling van rollen, maar ambieert zelf geen positie in deze lijn."

Hoogeveen

"Nanne Kramer is de afgelopen jaren de schakel geweest tussen bestuur en ambtelijke organisatie. Hij heeft de rollen als gemeentesecretaris en directeur goed weten te vervullen", stelt De Groot. Volgens De Groot zijn alle ontwikkelingen in Hoogeveen de laatste maanden de belangrijkste reden voor een nieuwe indeling van de werkzaamheden. "De bestuurlijke en financiële omstandigheden in Hoogeveen vragen om een nieuwe balans."

Volgens burgemeester Loohuis van Hoogeveen dacht de gemeentesecretaris al langer na over een nieuwe stap in zijn loopbaan. "Met de koerswijziging, zijn we samen in goed overleg tot overeenstemming gekomen dat onze wegen scheiden. Zo kunnen de beide colleges invulling geven aan de vervolgstappen en heeft ook Nanne Kramer ruimte voor zijn vervolgstappen."

Er wordt eerst een tijdelijke vervanger voor Kramer gezocht, daarna wordt gekeken wie de taken definitief zullen overnemen.