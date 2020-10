Djammen: Van kinderkoor tot Eelder r&b-artiest

Sinds dit jaar is zijn eerste echte single uit. Mijn kompas. Een liefdesplaat.

Mijn kompas

Jespar heeft er moeite mee om zijn muziek te classificeren. "Het is een catchy, pakkende vibe. De ene keer is het wat meer op hiphop-gericht, de andere keer om lekker op te viben. Er zit voor iedereen wel wat tussen", legt Van den Born uit. Zijn nieuwste single, die in mei uitkwam, is daarom ook voor iedereen bedoeld. Muziek fascineerde hem van kinds af aan, maar zelf nummers schrijven en uitbrengen, daar is toch wel waar zijn hart ligt.

Naakt

Normaal zitten er over de nummers die Jespar maakt wel wat digitale effecten, maar voor de Keldersesies van Djammen is het een uitgeklede versie van het nummer geworden en dat is best een beetje spannend volgens de zanger. "Het is altijd spannend om aan de mensen te laten horen wat je in huis hebt, maar ik vind dat superleuk om te doen." Zijn jeugdvriend begeleidt hem op de gitaar. "Uiteindelijk is dat wel je beginpunt, zonder alle poespas erom heen", doelt Jespar op de muzikale nabewerking van de computer. "Ik vind het te gek dat ik dit 'naakt' kan doen. Uiteindelijk moeten mensen dat ook zien, zonder enige effecten of whatever, moeten mensen ook weten wat je in huis hebt."

Vogelvrij

Zijn eerste plaat is dus al een paar maanden uit en zeer spoedig volgt de tweede. Vogelvrij heet het nieuwe nummer. Dit jaar nog wil Jespar het nummer uitbrengen. "Ik ben er supertrots op en ik vind het een supergaaf nummer. Ik ben heel benieuwd hoe het echt ontvangen gaat worden uiteindelijk."