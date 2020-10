Veel meer wild aangereden: ‘Schrikbarend aantal’

Er worden steeds meer wilde dieren aangereden. Drenthe is hierop geen uitzondering. Er waren dit jaar bijna 650 aanrijdingen in Drenthe. "Dat is schrikbarend. Echt een drama", zegt coördinator Nanno Siegers van Faunabeheereenheid Drenthe.

Siegers kijkt naar de kaart met ree-aanrijdingen van dit jaar. "De ellende, het lijden en de schade die erachter schuilgaat is evident. Het totaal van de meldingen overstijgt in het derde kwartaal al ruimschoots de 600 stuks, namelijk 648."

Veel reeën in de provincie

"En dit is nog maar het derde kwartaal. Als je dat extrapoleert naar het einde van het jaar schrik je je dood", vervolgt Siegers. "Aan de ene kant heeft dat te maken met de hoge dichtheid van reeën in de provincie. Daardoor ontstaan de problemen. Als er veel toeristische activiteit is, zoals loslopende honden, worden reeën direct uit hun leefgebied verdrukt waardoor ze sneller onder de auto komen."

Daarnaast worden de afschotaantallen vaak niet gehaald. Vorig jaar werd 80% van het voorgenomen aantal reeën afgeschoten. "Het is belangrijk dat voortaan de voornemens wel gehaald worden. Als je de druk van die aantallen wegneemt betekent het dat je minder verkeersslachtoffers gaat krijgen. Wij zien liever dat reeën, als ze dan toch doodgaan, door een goed geplaatst schot gedood worden. Het brengt gewoon te veel ellende met zich mee als ze onder de auto komen."

Het is in Drenthe extra lastig Piet van Dijk, voorzitter Faunabeheereenheid Drenthe

Landelijk nam het aantal wildaanrijdingen met 70% toe van 6000 aanrijdingen in 2018 naar 10.000 in 2019. Piet van Dijk, voorzitter van de Faunabeheereenheid Drenthe stelt dat die aantallen ook verklaard worden door beter inzicht. Door een goede samenwerking met ProRail, overheden en een nieuwe coördinatie hebben de faunabeheerders beter inzicht in de aantallen gekregen.

"En betere cijfers betekent automatisch hogere aantallen", stelt Van Dijk. "Met preventieve maatregelen proberen we de dieren bij de wegen weg te houden, maar dat is in Drenthe extra lastig door de vele wegen in onze provincie; het dichte wegennet."

Wat kan er gedaan worden?

In Drenthe werden afgelopen jaar 10.000 reeën geteld. De provincie houdt er rekening mee dat ongeveer 6% van die reeën wordt aangereden. In Drenthe zijn dat dus zo'n 600 aanrijdingen per jaar. Vorig jaar lag het aantal aanrijdingen op 792.

"We zullen in gesprek moeten met provincie om te kijken wat we daarmee moeten doen. Als men bij de 600 wil blijven zullen we meer afschot moeten plegen. Of gaan we meer aanrijdingen accepteren? Dat moet de politiek in kader van het nieuwe faunabeleid beslissen."

Wintertijd

Een jaarlijks terugkerend pijnpunt bij de wildaanrijdingen is de overgang naar de zomer- of wintertijd, zoals komend weekend. De klok gaat dan een uurtje achteruit. Van Dijk wil iedereen daarom oproepen om komende week op te passen.

"Als de klok achteruitgaat, gaan de mensen ook een uurtje later de weg op. De file verplaatst zich op dat moment. Het is gek, maar dieren raken daarvan in de war omdat de verkeersdrukte verschuift. We willen de mensen daarvoor wel gaan waarschuwen. Met de overgang naar de wintertijd is dat een probleem voor de avondspits."

Fauna Beheer Eenheid Drenthe roept iedereen op om eventuele aanrijdingen wel te melden. Nog teveel mensen kiezen ervoor om na een aanrijding door de rijden waardoor het dier onnodig lang lijdt. Voor aanrijdingen met een ree kan in Drenthe gebeld worden met 0619240555. Voor andere dieren met 0900-8844 (politie).

Lees ook: