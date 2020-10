Sommige bedrijven plukken de vruchten van coronacrisis

Goede zaken

"Welkom in ons magazijn, hiervandaan versturen we ruim zesduizend producten", begint Joost Boogaardt zijn rondleiding in het Asser bedrijf. "We verkopen nu zo'n vijf tot zes keer meer dan normaal, naast onze producten op het gebied van hygiëne." Vooral dankzij de horeca die door de nieuwe regelgeving opnieuw is begonnen met eten bezorgen en afhalen is het drukker in het magazijn van Boogaardt.

"Ja het is wat wrang, maar wij plukken eigenlijk de vruchten van de coronacrisis", legt Boogaardt uit terwijl hij verpakkingen laat zien waarin restaurants het klaargemaakte voedsel stoppen. Behalve dit soort materialen doet het bedrijf op dit moment ook extra goede zaken in mondkapjes, handschoenen en desinfectiemiddelen.

Bij uitzendbureau MF in Assen merken ze ook dat de coronacrisis er ook voor zorgt dat bepaalde sectoren juist staan te springen om extra personeel. "Ja, denk bijvoorbeeld aan de magazijnmedewerkers van grote online winkels. Als je daar voor 23:00 besteld, dan moet het de volgende dag in huis zijn natuurlijk. Dus extra drukte zorgt ervoor dat ze daar meer personeel nodig hebben", vertelt Daniël Visser van het uitzendbureau.

Ook moest het bedrijf waar hij werkt hard aan de bak toen de GGD aanklopte voor extra mensen voor het bron- en contactonderzoek. "Toen hebben ze verschillende uitzendbureaus benaderd voor extra mensen, daar hebben wij ook bij geholpen", aldus Visser. Toch merkt hij ook dat ze in tijden van corona flexibeler moeten zijn, bijvoorbeeld bij het verschuiven van werknemers wanneer er iemand moet wachten op de uitslag van een coronatest.

Personeelstekort

Hoe mooi het ook klinkt, die extra drukte in een coronacrisis, toch zit ook Boogaardt van Disposable Discounter met een probleem. "We kunnen moeilijk aan goed personeel komen", legt hij uit. "Wat we ook doen, via social media, onze site, via via, het lukt ons niet om mensen te vinden."

En dat terwijl extra personeel juist hard nodig is in het Asser magazijn, anders voorziet Boogaardt mogelijke problemen. "We kunnen nu nog vaak voldoen aan de vraag en alles op tijd leveren, maar als we niet snel goede mensen kunnen vinden kon dat wel een probleem worden met de toenemende drukte."

Raadsel

"We hebben het er zelf ook al veel over gehad, hoe het mogelijk is dat we zo moeilijk personeel kunnen vinden. Maar echt een antwoord erop hebben we niet", mijmert Boogaardt verder over zijn personeelszoektocht. "Misschien heeft het toch met corona te maken? Dat mensen denken: ik zit veilig op de bank en dat heb ik liever dan veel in contact komen met mensen? Zeg het maar."

Uiteindelijk hoopt Boogaardt snel een oplossing te vinden, "want", zo zegt hij: "Het harde werken in het magazijn is eigenlijk net als de coronacrisis, je moet het samen aanpakken om tot een goed einde te komen."