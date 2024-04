Assen wil Expo Hal uiterlijk 14 juni leeg hebben als asielopvang

Na 14 juni moet de asielopvang in de Expo Assen definitief stoppen. Het Centraal Opvang orgaan Asielzoekers (COA) krijgt daarmee tweeënhalve maand extra tijd om de hal met 500 asielzoekers leeg te maken.

Op 1 april liep het contract eigenlijk al af, maar het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag besloten het COA meer tijd te geven om de asielopvang gefaseerd af te kunnen bouwen.

De Expohal is sinds 1 juli vorig jaar al in gebruik als wachtkamer voor Ter Apel, waar de asielopvang overliep en mensen ook buiten moesten slapen. Daarvoor was de evenementenhal bij het TT Circuit al langere tijd een noodopvanglocatie voor 500 vluchtelingen. De eerste asielzoekers kwamen er in 2021, en telkens werd de opvang verlengd. Maar voor Assen is het nu klaar.

'Anderen nemen verantwoordelijkheid niet'

Een week voor 1 april gaf het COA bij het Asser gemeentebestuur al aan dat ze de opvang in de Expohal niet tijdig kon beëindigen. Daarop besloot Assen niet meteen te handhaven, omdat het college er ook wel begrip voor had dat het COA niet zo snel nieuwe plekken kon vinden. Nieuwe locaties zijn lastig te vinden.

"Het college heeft begrip voor de situatie, maar een verlenging van de opvang in de Expohal is niet aan de orde. De huidige problemen in de asielopvang zijn mede ontstaan doordat veel andere gemeenten niet of slechts in beperkte mate hun verantwoordelijkheid nemen in de huidige opvangcrisis. Hierdoor blijft de druk van de opvang liggen bij gemeenten die wel hun verantwoordelijk hebben genomen", stelt burgemeester Marco Out namens Assen.

Assen heeft al jarenlang een asielzoekerscentrum aan de Schepersmaat voor ruim 1000 vluchtelingen, en ook vangt de stad inmiddels meer dan 500 Oekraïners op verschillende locaties op.

Recreatieve functie

Tot halverwege juni krijgt het COA nu de tijd om de opvang leeg te maken. De Expohal is sinds 2022 in eigendom van het Zwolse Vastgoedbedrijf Lenferink. Die wil er een recreatieve bestemming aan geven. Zo komen er in de grote hal onder andere een kartbaan, padelcomplex en klimwand. Aan de omgevingsvergunning voor het complex wordt gewerkt, maar die zal niet voor juni van dit jaar verstrekt worden, aldus de gemeente.