'Hoge boom vangt te veel wind voor onze molen'

Hoge bomen vangen veel wind. Dat geldt ook voor een lindeboom in Sleen, die nét even te dicht bij de oude molen De Hoop staat. Althans, dat vindt de molenaar. "Die boom scheelt ons zo 20 procent van het draaivermogen van de wieken en dat is een risico. Als een molen niet kan draaien, gaat hij in conditie snel achteruit."

Met dat verhaal hield de vrijwillige molenaar Karst Kuipers dinsdagavond tijdens een commissievergadering bij de gemeente Coevorden een pleidooi om deze boom, op de hoek van de Drostenstraat/Lottingstraat in Sleen, dan maar om te hakken. "Wellicht kan er iets anders, een stuk lager, voor in de plaats komen."

'Effect woningbouw was niet heel groot'

Kuipers zei dat hij hierover eerder al aan de bel had getrokken bij de gemeente Coevorden. Bij plannen voor woningbouw in de buurt van de molen is destijds gekeken naar de hoogte van de nieuwe huizen en de windvang voor de molen.

"We hebben toen gezien dat een deel van die nieuwbouw iets te hoog is, namelijk 1,5 meter. Maar omdat het effect daarvan op onze molen niet heel groot zou zijn en omdat we ook het belang van woningbouw in het dorp snappen, hebben we toen geen bezwaar gemaakt", memoreerde Kuipers. "Wel hebben we toen als tegenprestatie gevraagd om de lindeboom te kappen."

Volgens wethouder Jeroen Huizing is er destijds geen toezegging gedaan over de lindeboom. "Maar laten we in ieder geval op korte termijn in gesprek gaan over deze situatie." Dit in samenspraak met Molenstichting Drenthe en Stichting Het Drentse Landschap.

Knaagkever en houtworm