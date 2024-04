Borger-Odoorn stelt meldpunt voor huurders in

De gemeente Borger-Odoorn heeft een meldpunt ingeschakeld waar huurders terechtkunnen met vragen of klachten over het gedrag van hun verhuurder.

Gemeenten zijn verplicht om zo'n meldpunt per 1 januari te hebben, maar nog niet alle gemeenten hebben er een. Borger-Odoorn was een van de 33 gemeenten die het nog niet had.

Nu is het er wel gekomen, en kunnen huurders en woningzoekenden via een formulier op de gemeentesite daarvoor terecht.

Discriminatie

Zij kunnen er onder meer een melding doen als ze gediscrimineerd of geïntimideerd worden door de verhuurder, er onterechte kosten in rekening zijn gebracht of als de verhuurder geen overeenkomst of informatie heeft gegeven. De gemeente kan deze meldingen gebruiken om te handhaven.