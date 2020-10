Drentse huisartsen uniek in gebruik sneltesten: 'We moeten zorg kunnen blijven garanderen'

"Anders heeft dit onvermijdelijk gevolgen voor de continuïteit van huisartsenzorg. We hebben elke zorgprofessional hard nodig om te voorkomen dat patiënten lang moeten wachten tot ze zorg krijgen", zegt de koepelorganisatie.

"Gelukkig hebben wij daar al op ingespeeld", zegt Ron Wissink van Huisartsenzorg Drenthe. "Vorige week zijn we begonnen met het leveren van de sneltesten; daarin zijn we op dit moment de enige provincie Nederland. We hebben er vierduizend ingekocht, dus we kunnen voorlopig even vooruit."

Het zijn goedgekeurde sneltesten van een Duitse firma. Ze worden gretig afgenomen door de praktijken. "We willen hierin pro-actief zijn, want de zorg moeten we kunnen blijven leveren. Dat is het allerbelangrijkste." Met een sneltest weet een huisarts of medewerker binnen een kwartier of ze besmet zijn. "En dat is wat anders dan twee tot vier dagen wachten als je een coronatest bij de GGD doet."

Noodgedwongen sluitingen

Toch komt het voor dat huisartsenpraktijken noodgedwongen sluiten of minder zorg kunnen leveren door personeelstekort. Landelijk kampt zes op de tien huisartsenpraktijken met die problemen. Ook in Drenthe komt het voor. "Er zijn nu vijf huisartsenpraktijken die dicht zijn. In Nieuw-Dordrecht, in Nieuw-Amsterdam, in Emmen, Klazienaveen en Hoogeveen", zegt Wissink.

Als je naar huisartsenpraktijk Nieuw-Dordrecht belt, krijg je een bandje te horen: "De praktijk is gesloten in verband met een COVID-besmetting van één van onze medewerkers." Voor spoedeisende zaken kan je naar een andere dokter bellen. De letter van je achternaam bepaalt bij welke huisarts je terecht komt. Maar patiënten kunnen gerust zijn volgens Wissink. "Tot nu toe heeft niemand moeten wachten op zorg. Daar kan iedereen gerust op zijn. Dus blijf ook bellen als je klachten hebt", drukt Wissink ons op het hart.

Griepprik

Dan is er nog een andere, organisatorische hobbel te nemen. Volgende week worden massaal de griepprikken gegeven. Het RIVM verwacht dat meer mensen nu een griepprik willen. Om die reden zijn er dan ook meer vaccins ingekocht. "Sommige huisartsenpraktijken blijken te klein om voldoende afstand te kunnen houden", zegt Wissink. "Wat je nu ziet is dat praktijken onderling meer gaan samenwerken en clusteren om de griepprikken te kunnen geven. Zo worden in sommige dorpen de prikken in het dorpshuis of in de sporthal gegeven."