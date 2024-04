Supermarkt Eelderwolde wil open, maar rechtbank moet nog over bouw beslissen

Bouwen op eigen risico

Bouwen terwijl er nog een zaak bij de Raad van State loopt, is niet verboden. "Maar het is vanwege de lopende bodemprocedure wel op eigen risico", zegt de RvS-woordvoerder. Want wat als die uitspraak straks negatief uitpakt voor de gemeente en de projectontwikkelaar? Moet het pand dan in het ergste geval weer gesloopt worden? Dat zal zo'n vaart niet lopen, zegt de woordvoerder. "Vaak is een plan bij een bodemprocedure 'op punten' niet in orde."