Door vandalisme vernield monument Spier is hersteld en vormt middelpunt van herdenking

Summier stilstaan

Gelukkig is herstel op tijd af voor de herdenking vandaag. "Dit jaar doen we het redelijk klein", zegt Hadderingh. "We gaan summier even stilstaan bij wat er 79 jaar geleden is gebeurd." Een toespraak, een moment van stilte en The Last Post die wordt geblazen. "Volgend jaar hebben we grotere plannen rond de tachtig jaar bevrijding."