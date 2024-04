Beilen eert overleden Lars (27) met erehaag en stoet

Ongeveer 1500 mensen stonden klaar in een erehaag voor Lars Wonder (27). Vorige week overleed de Beilenaar na een ongeluk in Zandhuizen, in Friesland.

Lars was een graag geziene ondernemer in Beilen. Hij had een succesvol bedrijf in verlichting, ook was hij actief in de paardensport en bij de carbidclub.