Campings twijfelen over voortbestaan toiletgebouwen

Afgelopen voorjaar moesten de toiletgebouwen op campings wekenlang dicht, vanwege corona. Dit betekende dat campings 'nee' moesten verkopen aan kampeerders. Sanne Veenstra van camping Landgoed De Berekuil in Grolloo wil dat nooit weer meemaken.

Renoveren niet logisch

De camping besloot de renovatie van de toilet- en douchegebouwen uit te stellen. "Renoveren voelde niet logisch. Want als het sanitair misschien weer dicht moet, dan steek je een half miljoen euro in de renovatie van een toiletgebouw dat je misschien niet kan gebruiken." In plaats daarvan worden gebouwtjes neergezet waar slechts één gezin gebruik van kan maken.

In de werkplaats wordt gewerkt aan het ideale privésanitairgebouw (Rechten: RTV Drenthe)

In een werkplaats van de camping wordt op dit moment een eerste prototype van zo'n privétoiletgebouw gemaakt. Er wordt nog gekeken wat de ideale inrichting wordt van zo'n gebouwtje. Begin volgend campingseizoen moeten er acht van staan op de camping.

'Lelijke dingen'

Privésanitair was al langer in opmars, klanten vragen er volgens Veenstra steeds vaker om. Zelf vindt hij het maar 'lelijke dingen', die niet in het landschap passen. Hij had gehoopt er nog tien jaar zonder te kunnen, maar de coronacrisis dwingt de camping andere keuzes te maken. Andere campings hebben de afgelopen maanden ook al meer privégebouwtjes gekocht.

Of de oude gebouwen tegen de vlakte kunnen? "Het zou kunnen dat we toewerken naar een toiletgebouw waar privé-units in verwerkt zijn. Als iemand gewend is aan privésanitair, wie wil dan weer terug naar toiletgebouwen?" Een duidelijk beeld wat ermee moet gebeuren is er nog niet.