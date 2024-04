Minder verkeersdoden in Drenthe in 2023 vergeleken met 'piekjaar' 2022

Vorig jaar kwamen in Drenthe 31 mensen om het leven door een verkeersongeval. Dat zijn 8 doden minder dan in 2022. Voor het eerst in jaren overleden er meer fietsers (15) dan inzittenden van een personenauto (9). Dat meldt het CBS op basis van de meest recente cijfers.

Sinds het begin van deze eeuw ligt het aantal verkeersdoden in Drenthe rond de 50. Tussen 2010 en 2015 kelderde dat getal naar ongeveer 30. De 'beste' jaren waren 2017 en 2021, toen 20 personen overleden in het verkeer in onze provincie. Negatieve uitschieter was 2022 met 39 overledenen.

Waar vielen de meeste en de minste doden?

Landelijk kwamen 684 mensen om door een verkeersongeluk, 61 minder dan in 2022. Voor het vierde jaar op rij kwamen meer fietsers (270) dan inzittenden van personenauto's (194) om in het verkeer. In de provincie Noord-Brabant vielen de meeste slachtoffers. De minste verkeersdoden vielen in Flevoland (11) en Zeeland (19).

Per duizend kilometer weg vielen er in Drenthe vorig jaar 4 doden te betreuren. In 2022 waren dat er ruim 5 en in 2021 de helft daarvan. Per duizend kilometer weg was het aantal verkeersdoden in Noord- en Zuid-Holland met ruim 6 het hoogst.