Cel voor man (46) uit Coevorden voor betasten tienerdochter

Het kind was dertien jaar oud toen dit begon. Dergelijke handelingen kunnen grote schade toebrengen aan de seksuele ontwikkeling van kinderen, oordeelt de rechter. Daar heeft de man geen aandacht voor gehad. De rechter neemt het de Coevordernaar in het bijzonder kwalijk dat hij heeft geprobeerd zijn dochter en vrouw over te halen om hun verklaring in zijn voordeel aan te passen.