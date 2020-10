Horecagelegenheden in Hoogeveen versierd met poëzie

Delia Bremer is initiatiefnemer van het project in Hoogeveen. "Het idee komt uit Zwolle, daar heeft Ivar van Veen het al handen wassend samen met zijn dochter bedacht. Via de stadsdichter in Ommen ben ik gevraagd mee te schrijven en dat heb ik gedaan. Toen dacht ik: maar dit kan Hoogeveen ook."

Gedicht van 20 seconden

De gemiddelde leesduur van de gedichten komt overeen met de gewenste handenwastijd van 20 seconden. Daarnaast zijn ze geselecteerd op een positieve insteek en bevatten geen politieke kleur. "Het moet iets zijn wat bijdraagt aan een goede stemming", vertelt Bremer.

Over ongeveer 50 horecagelegenheden in Hoogeveen worden de ruim honderd gedichten verdeeld. Die zijn niet alleen van de hand van Bremer. Ze kreeg hulp uit verschillende hoeken. "Zowel oud-Hoogeveners die nu bijvoorbeeld in Haarlem wonen, als Hoogeveense ondernemers zijn in de pen geklommen. Maar ook gewoon de gasten van de horecaondernemers hebben gedichten geschreven. De één onder pseudoniem en de ander gewoon met zijn eigen naam."

Hoop voor de toekomst

Het eerste gedicht hangt in Grandcafé Marron in de Hoofdstraat. Ondernemersfamilie Schonewille mocht daarom, ondanks dat het café voor klanten dicht is, vandaag al meelezen. "Vooral in zo'n periode is het wel geruststellend dat er mensen aan ons denken, dat we nog in the picture zijn", vertelt Mark Schonewille. "Dat geeft wel weer hoop voor de toekomst als we weer open zijn. En het maakt het leuk omdat het ook nog helpt in de strijd tegen het virus."

Ook Jan Stam, de voorzitter van centrummanagement van Hoogeveen, is blij met het initiatief. "Het is altijd goed dat er af en toe wat lichtpuntjes ontstaan. Dat er dingen zijn die mensen positief triggeren. Hoe kleinschalig het ook is, het heeft een mooie impact op mensen." Stam schreef zelf niet mee. "Nee, ik heb andere kwaliteiten", lacht hij.