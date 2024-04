Verpleegkundige niet vervolgd voor doden patiënten Wilhelmina Ziekenhuis Assen

In het voorjaar van 2023 werd een onderzoek naar V. gestart op basis van een aangifte van het WZA. Uit informatie die het ziekenhuis van de GGZ Drenthe had gekregen zou blijken dat V. betrokken zou zijn bij het voortijdig overlijden van coronapatiënten. Dit werd opgemaakt uit gesprekken die V. voerde met diverse hulpverleners van GGZ Drenthe, waarin hij aangaf dat hij beademingsapparaten had uitgezet en hogere doseringen morfine had toegediend.